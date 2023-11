PR pede autoestima aos guineenses e promete 'surpresa' nos 50 anos da independência

O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, pediu hoje autoestima aos guineenses e prometeu uma"surpresa" nas comemorações dos 50 anos da independência, a 16 de novembro.

A deslocação de Sissoco a Portugal foi anunciada como a primeira visita de Estado de um presidente da Guiné-Bissau, mas, nos últimos dias, a atualidade política e as redes sociais guineenses têm sido marcadas pela informação de que a primeira visita de Estado foi feita pelo presidente Nino Vieira, em 1996.

O Presidente Sissoco considerou esta "uma questão menor" levantada por "guineenses que querem desordem" e lamentou que exista na Guiné-Bissau "uma crise de autoestima". "Ouviram o primeiro-ministro português, o Presidente português. Para mim é (uma questão) menor. Aqui há pessoas que infelizmente não se sentem bem, perderam a autoestima. Eu não, eu tenho muita estima pela Guiné-Bissau, não estou em competição com ninguém", declarou. headtopics.com

O Presidente da Guiné-Bissau agradeceu a forma como foi tratado na visita de Estado, salientando que "mostra que existe um bom nível, de facto, na relação entre a Guiné-Bissau e Portugal". Sissoco lembrou que, desde que é presidente da Guiné-Bissau, há três anos, já fez "30 visitas de Estado" e considerou que "o que é importante é reposicionar a Guiné-Bissau no seio das nações".

Anunciou ainda que no próximo ano vai fazer uma visita de Estado à China e que, em novembro, vai ter um encontro com o papa Francisco.

