PR da Moldova diz que país 'está pronto' para começar negociações para UE

A Presidente da Moldova garantiu hoje que o país"está pronto" para começar o processo de negociações para aderir à União Europeia (UE)."A Moldova está pronta para começar as negociações", disse Maia Sandu, em declarações aos jornalistas portugueses no Palácio Presidencial, em Chi?inau, onde recebeu o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

A chefe de Estado moldava disse que está convicta de que as negociações formais para adesão ao bloco comunitário poderão começar em breve, depois de a Comissão Europeia apresentar o relatório sobre o progresso democrático do país e o Conselho Europeu deliberar sobre o documento na cimeira de dezembro.

"Espero que tenhamos uma decisão positiva em dezembro, temos trabalhado arduamente em todos os parâmetros com os quais concordámos no ano passado, quando foi concedido à Moldova o estatuto de candidato. Vamos continuar depois de dezembro as reformas com as quais nos comprometemos, com a UE claro, mas em primeiro lugar com a população moldava", acrescentou. headtopics.com

"Quanto mais cedo melhor", advogou a Presidente da Moldova, país que recebeu em junho de 2022 o estatuto de candidato, em simultâneo com a Ucrânia. A invasão da Rússia à Ucrânia, em 24 de fevereiro desse ano, serviu como catalisador para o processo mais rápido de todos até hoje, mas vários líderes europeus já advertiram, em diversas ocasiões, que não é possível saltar etapas.

No início do mês, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, esteve em Chi?inau e disse que estava impressionada com o empenho do país nas suas reformas democráticas e prometeu apoio "inabalável" ao país. headtopics.com

