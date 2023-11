PR da Moldova diz que país “está pronto” para começar negociações para UE

A Presidente da Moldova garantiu hoje que o país"está pronto" para começar o processo de negociações para aderir à União Europeia (UE)

“A Moldova está pronta para começar as negociações”, disse Maia Sandu, em declarações aos jornalistas portugueses no Palácio Presidencial, em Chi?inau, onde recebeu o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

A chefe de Estado moldava disse que está convicta de que as negociações formais para adesão ao bloco comunitário poderão começar em breve, depois de a Comissão Europeia apresentar o relatório sobre o progresso democrático do país e o Conselho Europeu deliberar sobre o documento na cimeira de dezembro. headtopics.com

“Espero que tenhamos uma decisão positiva em dezembro, temos trabalhado arduamente em todos os parâmetros com os quais concordámos no ano passado, quando foi concedido à Moldova o estatuto de candidato. Vamos continuar depois de dezembro as reformas com as quais nos comprometemos, com a UE claro, mas em primeiro lugar com a população moldava”, acrescentou.

A invasão da Rússia à Ucrânia, em 24 de fevereiro desse ano, serviu como catalisador para o processo mais rápido de todos até hoje, mas vários líderes europeus já advertiram, em diversas ocasiões, que não é possível saltar etapas. headtopics.com

No início do mês, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, esteve em Chi?inau e disse que estava impressionada com o empenho do país nas suas reformas democráticas e prometeu apoio “inabalável” ao país.

