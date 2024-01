Possíveis sucessores de Charles Michel à frente do Conselho Europeu

Muitos nomes são já apontados como possíveis sucessores do liberal belga Charles Michel à frente do Conselho Europeu, entre os quais o do ainda primeiro-ministro português, António Costa, mas tudo dependerá dos resultados das eleições europeias de junho.

A decisão de Charles Michel, anunciada pelo próprio no último fim de semana, de abandonar a presidência do Conselho Europeu já no verão, e não em novembro no final do seu segundo mandato de dois anos e meio, dada a intenção de se candidatar às eleições europeias à frente dos liberais belgas francófonos do MR, antecipou a sempre muito animada ‘corrida’ aos lugares de topo das instituições da União Europeia (UE





