Portugueses que viajam para Angola dispensados de certificado da febre amarela

Angola deixou de exigir o certificado internacional de vacinação contra a febre-amarela aos cidadãos de 148 países considerados livres da doença, entre os quais Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste.

O despacho presidencial consultado pela Lusa, que entrou em vigor a 26 de outubro, refere que, em certos países, a febre amarela não constitui ameaça à saúde publica, estabelecendo-se medidas que visam, por um lado, a prevençãoO certificado internacional de vacinação contra a febre amarela era, até agora, um requisito indispensável para entrar em Angola, que adotou recentemente medidas para isentar os vistos de turismo de 98 países, incluindo Portugal.

Assim, quem quiser visitar Angola por um período de 30 dias passa a necessitar apenas de um passaporte válido para entrar no país. Da lista de países isentos do certificado da febre-amarela constam 25 países africanos, 11 americanos, 46 asiáticos, 12 da região Caraíbas Pacífico, quatro da Oceânia e 50 europeus.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos. headtopics.com

