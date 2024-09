Portugueses desperdiçam 350 euros anuais em alimentos não consumidos

Cada português gasta por ano 350 euros em alimentos que não come, desperdiçando 184 quilos de comida anualmente, alerta a empresa Too Good to Go, que promove a partir desta segunda-feira e até ao próximo domingo , uma semana de sensibilização e mobilização da sociedade para o problema.

“Estes resíduos alimentares geram mais de seis quilos de dióxido de carbono e o desperdício desnecessário de 1.928 litros de água por cada português, numa semana”, sublinha a plataforma de impacto social que combate o desperdício alimentar, criada na Dinamarca em 2016.

