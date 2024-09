Portuguesas regressam a Lisboa após operação de repatriamento do Líbano

Uma das portuguesas que regressou a Lisboa, esta noite de sábado, na operação de repatriamento da Força Aérea contou à SIC a dificuldade que foi abandonar o Líbano e o clima de guerra.Euridice Lakkis é uma das 44 pesssoas que viajou para Portugal para fugir do Líbano. Chegou ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, no avião da Força Aérea acompanhada pelos dois filhos menores, um de nove anos e outro de 13 anos.

A operação de repatriamento começou na sexta-feira mas, por razões de segurança, não foram revelados detalhes até hoje. Estes 28 portugueses e os seus familiares diretos foram inicialmente transportados para Lanarca, no Chipre, e daí rumaram a Portugal num voo militar.

