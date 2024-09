Portuguesa mata sogra em Maiorca por falta de cerveja no frigorífico

Filho de Ágata pediu tranferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

Portuguesa mata sogra em Maiorca por falta de cerveja no frigoríficoUma mulher portuguesa matou sua sogra na ilha espanhola de Maiorca após uma discussão sobre a ausência de cerveja no frigorífico. O filho da vítima, que já cumpria pena por crimes sexuais, teria pedido transferência para um estabelecimento prisional adequado.

