Português mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigorífico

Filho de Ágata pediu tranferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

Português mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigoríficoGritos da vítima alertaram uma vizinha, que chamou meios da polícia e de socorro.

