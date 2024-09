Português mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigorífico

Filho de Ágata pediu tranferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

À Lusa, nas vésperas do Dia Nacional do Cancro Digestivo que se assinada segunda-feira, conta uma"história de sucesso" de quem sobreviveu porque"foi muito abençoado", mas também porque enfrentou o problema de frente. Conseguiu"rapidamente" acompanhamento na Fundação Champalimaud, em Lisboa, e, feita a cirurgia, recuperou"muito bem" sem necessitar de rádio nem quimioterapia.

Em entrevista à Lusa, o presidente da SPG, Pedro Narra Figueiredo, sublinha que"nem todos os cancros digestivos são preveníveis, mas alguns são", razão pela qual pede"atenção redobrada por parte dos médicos de família a sinais de alarme". Anualmente, os cancros digestivos"são responsáveis por cerca de 10% das mortes, em que o cancro do estômago, do cólon e doenças do fígado são responsáveis por três de 10 causas principais de morte", acrescenta.

"Gerou-se uma expectativa de que o assunto ia ser tratado, mas o assunto parou . Estas são doenças que se podem evitar e que, encontradas num estadio muito inicial, têm solução. Não estamos a falar de doenças que são, à partida, incuráveis", refere, lembrando que este é um assunto grave que gera perda de vidas, sofrimento, custos sociais, custos em saúde e retira muita qualidade de vida aos portugueses.

Assassínio Portugal Maiorca Cerveja Família

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Português mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigoríficoGritos da vítima alertaram uma vizinha, que chamou meios da polícia e de socorro.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Português mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigoríficoUm português matou a sua sogra na ilha de Maiorca após uma discussão que começou porque não havia cerveja no frigorífico. O filho da vítima pediu transferência para um estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Português mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigoríficoUm português matou a sua sogra em Maiorca depois de ficar frustrado por não haver cerveja no frigorífico. O filho da vítima pediu uma transferência para um estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Português mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigoríficoUm português assassinou a sua sogra na ilha de Maiorca, alegadamente por falta de cerveja no frigorífico. O filho da vítima pediu transferência para uma prisão que se adequasse aos crimes sexuais que cometeu.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Portugues mata sogra em Maiorca por falta de cervejaVítor Manuel Temporão Martins, um português de 47 anos, matou à pancada a sogra Erika Rohrig, de 74 anos, na ilha de Maiorca, Espanha. Segundo a investigação preliminar, o suspeito teria assassinado a sogra por não haver álcool em casa.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Português mata sogra em Maiorca por falta de cervejaUm português de 47 anos, Vítor Manuel Temporão Martins, foi detido em Maiorca após matar à pancada a sua sogra, Erika Rohrig, de 74 anos, devido à falta de álcool no frigorífico. O suspeito terá dito à mulher e à sogra que não ia sair de casa se não houvesse cerveja.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »