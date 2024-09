Português mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigorífico

Filho de Ágata pediu tranferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

Português mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigoríficoGritos da vítima alertaram uma vizinha, que chamou meios da polícia e de socorro.

Português mata sogra à machadada em MaiorcaVítima tinha 74 anos.

