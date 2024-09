Português mata sogra após discutir por falta de cerveja em Maiorca

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuaisHassan Nasralla, o "líder carismástico e polémico" que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar IsraelCom divórcio a decorrer, João Palhinha sofre pela ausência do filhoConheça a modelo sul-coreana de 80 anos que pode fazer história no Miss UniversoPSP prende 481 pessoas e apreende 44 armas numa...

O crime ocorreu na quarta-feira ao final da tarde. Vítor Manuel Temporão Martins, de 47 anos, atacou a sogra, Erica Rohrig, de 74 e nacionalidade suíça, com pancadas na cabeça. O corpo estava de tal forma maltratado que, inicialmente, se pensou ter-se tratado de uma agressão com um machado, o que a autópsia veio desmentir.As teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P.

Português mata sogra em Maiorca por falta de cerveja no frigoríficoVítor Manuel Temporão Martins, de 47 anos, matou à pancada a sogra suíça Erika Rohrig, de 74 anos, após uma discussão por não haver álcool em casa. O português separava-se da mulher e terá ameaçado ambos antes do crime.

