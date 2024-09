Portugal vence Marrocos e termina fase de grupos no futsal com nove pontos

Era para cumprir calendário, mas não só. Depois de vencer Panamá e Tajiquistão, Portugal fechava a fase de grupos do Campeonato do Mundo de futsal contra Marrocos — que também tinha vencido Panamá e Tajiquistão. Ou seja, o jogo deste domingoe quem é que seguia para os oitavos de final com três triunfos em três partidas.

Assim, Jorge Braz não surpreendida e lançava o cinco inicial expectável, com Edu, João Matos, Bruno Coelho, Pany Varela e Erick. Pany teve a primeira oportunidade do jogo, com um remate forte para defesa atenta de Abdelkrim Anbia , e Portugal não demorou muito mais a abrir o marcador,Fábio Cecílio ainda ficou perto de aumentar a vantagem logo depois , mas a reação de Marrocos apareceu.

Futsal Portugal Marrocos Campeonato Do Mundo Grupo E Jorge Braz

