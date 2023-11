Portugal vence Islândia e garante apuramento para o Euro 2024

O caminho para o Euro 2024 foi perfeito. O apuramento de Portugal começou bem e acabou igualmente bem, hoje, com um triunfo diante da Islândia (2-0), no mesmo Estádio José Alvalade que serviu de estreia a. Bruno Fernandes e Ricardo Horta marcaram os golos do décimo triunfo seguido da seleção e contribuíram assim para a história, uma vez que nunca a equipa das quinas tinha ganho dez jogos seguidos.

Roberto Martínez: dez meses e vários recordes batidos na caminhada para o Europeu No fecho do apuramento - o mais precoce de sempre - para o Euro 2024, o selecionador português fez seis alterações no onze inicial, apostando no lateral direito João Mário a titular e mantendo Cristiano Ronaldo no ataque. João Palhinha voltou a ser o pêndulo que equilibrou a equipa ofensiva e defensivamente, fazendo de terceiro central em certas fases do jog





🏆 1. dntwit » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Portugal garante qualificação perfeita para o Euro 2024Portugal garantiu uma qualificação perfeita para o Euro 2024 com uma vitória por 2-0 sobre a Islândia, alcançando a décima vitória em dez jogos e batendo o recorde de golos marcados.

Fonte: Publico - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

10 vitórias em 10 jogos: Portugal faz apuramento perfeito para o Euro 2024Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Seguradora alemã HDI vai entrar em Portugal em 2024O objetivo é mesmo uma sucursal para oferecer aos clientes e parceiros de negócios 'soluções inovadoras, força de capital, estabilidade, conhecimento técnico e serviço confiável'.

Fonte: ECO_PT - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Todos os concertos marcados para 2023 e 2024 em PortugalSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Todos os concertos marcados para 2023 e 2024 em PortugalSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Já são conhecidos os candidatos a Carro do Ano 2024 em PortugalSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »