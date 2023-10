Portugal vai ter primeiro local de treino de astronautas

Entre 22 e 28 de novembro, uma equipa de sete pessoas de diferentes nacionalidades vai estar isolada numa gruta na ilha Terceira, nos Açores, a replicar o ambiente lunar. Este é o primeiro treino de astronautas em Portugal

O arquipélago dos Açores pode vir a tornar-se numa área de teste para astronautas de todo o mundo. O primeiro passo está lançado com a designação da Gruta do Natal, na ilha Terceira, como local de treino para um grupo de sete astronautas entre 22 e 28 de novembro. A apresentação da primeira missão do projeto CAMões (Caving Analog Mission for Ocean, Earth and Space Exploration) está marcada para 8 de novembro.

Este projeto, promovido pela Associação Os Montanheiros e pelo INESC TEC, visa explorar o potencial de Portugal para o treino de astronautas. Durante a apresentação oficial da iniciativa, os organizadores vão explicar a importância da missão para os Açores, quais os fatos a ser usados e o que vai ser feito dentro da gruta. A Gruta constituiu um cenário ideal para missões de investigação que podem contribuir para estes estudos análogos e auxiliar no planeamento e design de missões lunares e marcianas. headtopics.com

A expetativa é de que, em 2024, a Gruta do Natal seja um novo local para missões análogas fidedigno e validado. Depois desta primeira missão, equipas da comunidade nacional e internacional vão ser envolvidas em próximas missões.

Para esta primeira, ao longo de sete dias e seis noites, a tripulação vai pernoitar no local. A equipa, com pessoas de cinco países, que falam oito idiomas e representam 11 áreas, vai realizar estudos em vários setores, treinos, testes de tecnologia, recolhas de dados e outras atividades científicas. Serão acompanhados, em permanência, por uma equipa médica multidisciplinar voluntária do projeto. headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

Visao_pt »

O regresso do antissemitismoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Quatro distritos sob aviso laranja de chuva no continente na quinta-feiraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Putin dirige a partir do Kremlin manobras das forças nucleares russas por terra, mar e arVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Web Summit: Moedas diz que apoio de 7 ME do município de Lisboa será menor “se houver menos gente”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Rússia recrutou 385.000 soldados este ano e continuará a fazê-lo em 2024Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

PS apoia posições de Guterres e critica “más interpretações” e política de “barricada”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕