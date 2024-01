Portugal tem progressos limitados na prevenção da corrupção, diz relatório

O relatório divulgado pelo GRECO indica que Portugal tem feito progressos limitados na prevenção da corrupção em relação a deputados, juízes e procuradores do Ministério Público. Apenas três das 15 recomendações foram cumpridas de forma satisfatória, enquanto as restantes 12 foram parcialmente concretizadas. O GRECO é um órgão do Conselho da Europa que busca melhorar a capacidade dos seus membros para combater a corrupção.





