Portugal tem mais de 119 mil casas de habitação social

04/11/2023 10:18:00 expresso 1 min.

Os dados do INE apontam para a existência em Portugal de 119.621 casas de habitação social, distribuídas por 26.195 edifícios. Faltam casas, sobram pedidos, e, em consequência, aumentam as listas de espera. E assim se chega à condição de estar 11 anos à espera de uma habitação social. Este é o pedido mais antigo a nível nacional, segundo a pesquisa realizada pelo Expresso junto das principais autarquias do país. No total dos 15 concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto — que são também os mais populosos do país —, a que adicionámos Braga, o Expresso identificou 13.948 famílias à espera de uma casa de renda acessível. Em todo o país há 187 municípios com carências habitacionais.