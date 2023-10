Portugal tem de saber calibrar política externa nas relações com Brasil diz Luís Amado

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros português Luís Amado defendeu hoje em Lisboa que a projeção da política externa portuguesa"tem que saber calibrar muito bem" como é que atua na Europa e no Atlântico, sobretudo no relacionamento luso-brasileiro.

Para o antigo ministro, com Lula da Silva novamente na Presidência, o Brasil "agora reafirma a sua condição de potência emergente que quer ter uma palavra a dizer sobre o mundo". Luís Amado disse ter sentido isso na relação com o primeiro Governo de Lula da Silva, quando Celso Amorim detinha a pasta das Relações Exteriores, "em que a tensão relativamente ao Ocidente, relativamente à NATO e relativamente à política europeia era permanente, mas em que Portugal tinha que, de facto, assumir as suas posições no contexto das responsabilidades que tem no contexto multilateral, europeu e transatlântico".

O ex-ministro referia-se ao "choque de interesses entre o espaço ocidental, o espaço euro-asiático e esse vasto espaço geopolítico, que quer preservar os princípios da globalização económica". Ao mesmo tempo, quer "afirmar princípios e valores que não correspondem à matriz dos princípios e valores que o Ocidente procurou projetar no mundo, universalizando, e que, neste momento, têm que reorganizar-se internamente no seu próprio espaço", acrescentou. headtopics.com

