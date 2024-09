Portugal Retira Cidadãos do Líbano Em Meio à Escalada de Conflitos

As autoridades portuguesas realizaram uma operação para trazer cidadãos portugueses, incluindo crianças, do Líbano devido à escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah. Os cidadãos viajaram num avião da Força Aérea portuguesa com destino a Portugal. O repatriamento foi realizado em meio a relatos de que as forças israelenses e do Hezbollah não demonstraram interesse em um cessar-fogo.