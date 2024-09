Portugal regista superávit nos primeiros seis meses do ano

registou um excedente de 1 700 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano. Ainda assim, o Governo deverá acabar o ano com um saldo positivo mais baixo.Segundo o INE, o setor das Administrações Públicas registou um excedente de 1,2% do Produto Interno Bruto no primeiro semestre deste ano.

"Pode querer dizer que no final do ano, depende muito da situação internacional, que nó tenhamos um resultado bom em comparação com a Europa, menos bom do que se esperaria.

Portugal Superávit PIB Orçamento Governo

Setor das Administrações Públicas Registou Excedente de 1,2% do PIB No Primeiro SemestreO Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou que o setor das Administrações Públicas registou um excedente de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre deste ano. Este valor compara com 1,1% no mesmo período de 2023. Apesar do défice registado pela DGO até junho, a contabilidade nacional utilizada para as regras europeias mostra uma melhoria.

