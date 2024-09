Portugal Recomenda Evitar Viagens ao Médio Oriente Devido à Escalada da Violência

“Para nós, a escalada, de facto, na zona do Líbano, de Israel , da Palestina , no fundo no Próximo Oriente e no Médio Oriente é altamente preocupante. Portanto, Portugal está muito preocupado”, disse Rangel.O ministro dos Negócios Estrangeiros voltou a pedir, esta segunda-feira, aos portugueses para que evitem viajar para países do Médio Oriente, na sequência da guerra.

“Para nós, a escalada, de facto, na zona do Líbano, de Israel, da Palestina, no fundo no Próximo Oriente e no Médio Oriente é altamente preocupante. Portanto, Portugal está muito preocupado”, respondeu.

Médio Oriente Violência Portugal Viagens Escalada Israel Palestina Hezbollah

