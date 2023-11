É um país de acolhimento e vai continuar a ser. Dizer quantos imigrantes vêm para Portugal num determinado período de tempo não sei responder. Depende muito da economia, que temos esperança que continue a crescer. Neste momento, Portugal precisa de mão de obra, não há um empresário com quem fale que não me refira a carência de mão de obra. Temos o fenómeno migratório para nos ajudar nessa matéria.

DNTWİT: Ganho do Estado com Efacec depende da rentabilidade futura da empresaAcordo com Mutares prevê que o Estado fique fora do capital da Efacec. Fundo alemão prometeu manter em Portugal o centro da operação e decisão da empresa.

RTPNOTİCİAS: Rúben Amorim voltou a dizer que o campeonato é a prioridadeO Sporting recebe esta quinta-feira o Farense na Taça da Liga. O treinador Rúben Amorim voltou a dizer que o campeonato é a prioridade.

RENASCENCA: Continuidade de Rúben Amorim depende da 'ambição' de VarandasEsta &233; a vis&227;o, sobre o futuro do treinador, por parte do antigo dirigente do Sporting Dias Ferreira.

OBSERVADORPT: O ódio que não tem vergonha de dizer o seu nomeA dependência da propaganda leva a que as principais operações aconteçam nos “media” internacionais, quase sempre permeáveis a divulgar “informações” provenientes de uma organização terrorista.

DNTWİT: Israel-Hamas: oito aspetos sobre o terrorismo neste conflitoDe que lado estás nas trincheiras da guerra? Do lado judeu ou do lado árabe? Será justo fazer esta questão? Ao longo das décadas, o conflito israelo-palestiano tem gerado paixões polarizadas enfurecidas que evidenciam a complexidade da natureza humana: 'podemos encontrar o inferno e o paraíso em todos os lugares.

ATELEVİSAO: Suzana Garcia está de regresso à TVI pelas mãos de... Cristina Ferreira!'Não conseguiu dizer que não'.

