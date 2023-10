Portugal perde na Áustria e cai para terceiro do Grupo A2 da Liga das Nações feminina

A seleção portuguesa feminina de futebol perdeu hoje na Áustria por 2-1, em jogo da terceira jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, ficando mais longe da luta pelo primeiro lugar

Depois de ter somado na ronda anterior o primeiro triunfo na prova, a equipa lusa tinha de vencer para se manter na corrida ao primeiro lugar, único que dá acesso às meias-finais, mas um golo na própria baliza de Catarina Amado, aos 63 minutos, e outro de Dunst, aos 69, ditaram o segundo desaire da formação das ‘quinas’, que ainda reduziu no último minuto (90+6) por Tatiana Pinto.

Com esta derrota, Portugal, que recebe a Áustria na próxima terça-feira, caiu para o terceiro lugar da ‘poule’, com três pontos, menos um do que as austríacas, segundas, com quatro, e menos três do que a França, que lidera com seis pontos, resultantes de dois triunfos, e que ainda hoje joga em casa da Noruega, última classificada, com apenas um ponto. headtopics.com

O vencedor de cada grupo segue para a ‘final four’ da prova, o segundo continua na Liga A, o terceiro vai ao ‘play-off’ de despromoção e o quarto desce à Liga B.

