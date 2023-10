Portugal 'não é prioridade para a política externa' do Brasil, diz embaixador Francisco Ribeiro Telles

O antigo embaixador de Portugal em Brasília, atualmente secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, diz que Portugal vibra com o Brasil"de uma forma que o Brasil" não vibra com Portugal.O antigo embaixador Francisco Ribeiro Telles considerou, esta sexta-feira, em Lisboa, que"Portugal não é uma prioridade para a política externa brasileira".

"O Brasil gosta de nós, o Brasil respeita-nos. Nós temos uma empatia natural com os brasileiros (...) Mas é evidente que os interesses do Brasil estão noutras regiões e está sobretudo na América Latina.e é sempre muito triste quando no Brasil a importância que nós damos ao Brasil achamos que não é recíproca (...) Enfim,. Mas isso é normal.

Francisco Ribeiro Telles, que foi ainda embaixador de Portugal em Cabo Verde (2002-2006), em Angola (2007-2012) e em Itália (2016-2018), intervinha no painel sobre"Portugal, Europa, África e América Latina", moderado pela diretora de informação da agência Lusa, Luísa Meireles, e que teve, ainda, como oradores, António Martins da Cruz, embaixador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado, ex-ministro da Defesa e ex-ministro... headtopics.com

Em outubro de 2022, entrou em vigor o novo regime de entrada de imigrantes em Portugal, que prevê uma facilitação de emissão de vistos para os cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. headtopics.com

Erdogan adiou o quanto pôde e surpreende ao assinar protocolo de adesão da Suécia à NATO. Stoltenberg espera “ratificação rápida”Erdogan adiou o quanto pôde e surpreende ao assinar protocolo de adesão da Suécia à NATO. Stoltenberg espera “ratificação rápida”

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

SICNoticias »

Portugal não é uma prioridade para o Brasil - embaixador Francisco Ribeiro TellesO embaixador Francisco Ribeiro Telles considerou hoje, em Lisboa, que 'Portugal não é uma prioridade para a política externa brasileira'. Consulte Mais informação ⮕

Portugal 'não é uma prioridade para a política externa' do Brasil, diz embaixador Francisco Ribeiro TellesSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Sofia Ribeiro revela ter em casa 'ajuda valiosa': 'Faço muita questão de partilhar e agrade ...Sofia Ribeiro vive com as suas sobrinhas. Consulte Mais informação ⮕

Mulher desaparecida em Oliveira de Azeméis encontrada morta em ribeiroCorpo da mulher estava a cerca de 800 metros do local onde supostamente terá caído. Consulte Mais informação ⮕

Ricardo Ribeiro: “Somos um país do Atlântico, mas um povo do Mediterrâneo”De volta aos fados, o cantor convoca o Sul em Terra que Vale o Céu. Fados recentes ou antigos, mas sempre novos, e filhos de uma ideia de tradição que, apesar de aberta, se reconhece como tal. Consulte Mais informação ⮕

'Terra que Vale o Céu': Ricardo Ribeiro lança novo discoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕