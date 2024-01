Portugal lança concurso público para produção de notas de euro

O primeiro-ministro António Costa lançou um concurso público para a produção de 22 milhões de euros em notas de euro, expressando o desejo de que as empresas portuguesas possam ganhar o concurso. O segundo concurso está previsto para o início do segundo semestre. O primeiro-ministro destacou o apoio alargado dos partidos ao projeto e expressou o desejo de que as empresas portuguesas possam sair vitoriosas do concurso.





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Candidato às diretas votou em S. João da MadeiraPoucos minutos depois de António Costa ter votado em Lisboa nas eleições diretas do PS, votava Pedro Nuno Santos em S. João da Madeira, de onde é natural. O candidato até fez um compasso de espera na sua chegada ao local de voto para dar tempo às declarações do secretário-geral cessante. “Muito confiante” na sua vitória, o ex-ministro das Infraestruturas considera que a sua campanha “correu muito bem” e quer “mobilizar o país” como acredita ter mobilizado o partido. E repetiu uma expressão que tem usado, mas a que António Costa também tinha recorrido minutos ante: quer dar um “novo impulso” ao PS e a Portugal. Também repetiu uma ideia que Costa tem dado de si próprio: “O PS vai contar sempre comigo, seja em que função for. Foi sempre assim desde que entrei no PS aos 14 anos”O PS pode contar com Pedro Nuno Santos e Pedro Nuno Santos conta com António Costa

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Presidente dos socialistas europeus aposta em António Costa: 'Tens o nosso apoio'SIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

António Costa reforça que faria a mesma decisão de demissãoO primeiro-ministro em gestão, António Costa, reforçou que faria a mesma decisão de demissão perante as suspeitas desconhecidas que levaram à existência de um processo de investigação a seu respeito.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Eleições internas do PS decidem sucessor de António CostaAs eleições internas do Partido Socialista (PS) em Portugal vão escolher o sucessor de António Costa no cargo de secretário-geral e possível próximo primeiro-ministro. Os candidatos Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e Daniel Adrião disputam a liderança do partido.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

António Costa felicita Pedro Nuno Santos pela vitória nas eleições do PSO líder cessante dos socialistas e primeiro-ministro, António Costa, felicitou Pedro Nuno Santos pela sua vitória nas eleições para o cargo de secretário-geral do PS, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e políticas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »