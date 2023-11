Portugal garante qualificação perfeita para o Euro 2024

Terminou de forma tranquila a qualificação mais tranquila da história da selecção portuguesa. Em Alvalade, Portugal carimbou uma qualificação perfeita para o Euro 2024 com um triunfo por 2-0 sobre a Islândia no último dia de competição do Grupo J. Foi a décima vitória em dez jogos naquela que foi a primeira vez que Portugal fez o pleno a caminho de uma grande competição e a primeira vez que ganhou 10 jogos seguidos.

E fê-lo batendo o seu próprio recorde de golos marcados, 36 – o anterior máximo era de 35 na campanha para o Mundial 2006. Nesta qualificação de recordes, só Ronaldo é que ficou sem a distinção de melhor marcador – seria bem difícil ultrapassar os 14 de Romelu Lukaku, depois dos quatro do belga durante a tarde, e o capitão da selecção ficou a zero. Depois da sua melhor imitação de cientista louco no jogo com o Liechtenstein, Roberto Martínez deixou cair a sua experiência de jogar com sete avançados e inverteu a pirâmide para um esquema mais norma





