Portugal fora da rota da depressão Ciarán: não será afetado diretamente

A previsão aponta para precipitação nas próximas horas,"por vezes forte", em especial nas regiões norte e centro do país, acrescenta a nota. Prevê-se também um aumento significativo da agitação marítima a partir na costa ocidental, com ondas de noroeste"a atingir cinco a sete metros de altura significativa, e ultrapassando temporariamente sete metros".

Devido a esta situação meteorológica, o IPMA aconselha o acompanhamento das previsões meteorológicas e dos avisos. Em França, a Météo-France alertou para ventos excecionais com rajadas de cerca de 145 km/h na Bretanha, Normandia e Pays de la Loire. No extremo noroeste do país, são esperados ventos de até 170 km/h e ondas de quase 10 metros de altura.

De acordo com Rachel Ayers, do Met Office, poderão ocorrer falhas de energia na sequência de queda de árvores, constrangimentos na circulação rodoviária e o encerramento de serviços ferroviários. Ciarán: o que esperar da tempestade que promete trazer os ventos mais fortes em décadas para a Europa?

:

VISAO_PT: Efeitos da depressão Ciarán nas próximas horas, mas não afeta diretamente PortugalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Depressão Ciarán deve afectar Portugal continental e Madeira na quinta-feiraPrevê-se vento e precipitação forte a partir de quinta-feira, principalmente no Norte e Centro.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Tempestade Ciarán afeta várias cidades europeiasRTP Notícias - Descrição

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Kamala Harris revela compromisso de 30 países sobre uso responsável de IA na DefesaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Entrada da caixa de previdência de advogados na segurança social será avaliada em comissãoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Azores Airlines com voos para Milão e Londres a partir de junho de 2024Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »