Portugal financia construção de museu em Angola

Verba destina-se à construção de um museu dedicado à Luta pela Libertação Nacional de Angola. A obra começou por ser assumida por Angola, passou a ter Portugal como fiador e acaba paga pelo Estado português.

O processo começou como uma obra do Governo angolano a ser executada por uma empresa portuguesa; depois, passou a contar com o Governo português como garante do financiamento bancário no âmbito do apoio às exportações; finalmente, acaba como um financiamento integral de Portugal, que transferiu de forma criativa a verba de 34 milhões para o orçamento de Angola para custear a totalidade da empreitada. O novo argumento são as comemorações do cinquentenário do 25 de abril. Tudo começou em 2017. Ano em que o auto de consignação da obra foi assinado entre o Governo angolano e a empresa de construção Mota-Engil para a reabilitação da Fortaleza de São Francisco do Penedo de Luanda, construída em 1785 e classificada como Património Cultural Nacional de Angola





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Portugal não cumpriu três metas e marcosPortugal não conseguiu cumprir três metas e marcos estabelecidos com Bruxelas para receber os fundos da bazuca

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Eleições legislativas em Portugal: politólogos afastam cenário de ingovernabilidadeAs sondagens mostram que PS e PSD estão próximos nas intenções de voto, mas longe da maioria absoluta. Politólogos acreditam que Portugal não entrará em um ciclo de eleições inconclusivas e ingovernabilidade.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Aumento das rendas em Portugal2023 foi um ano cheio de alterações para o setor da habitação com a entrada em vigor do pacote legislativo “Mais Habitação”. O Governo decidiu não aplicar qualquer travão à atualização das rendas, resultando no maior aumento registado nos últimos 30 anos.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Reorganização do Serviço Nacional de Saúde em PortugalO Serviço Nacional de Saúde em Portugal será reorganizado em Unidades Locais de Saúde (ULS) a partir de 2024, facilitando o acesso das pessoas aos centros de saúde e hospitais. As Administrações Regionais de Saúde serão eliminadas e o financiamento das ULS será baseado no risco clínico dos utentes.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Empresas vendem marcações para renovar autorização de residência em PortugalO Governo admitiu que pode apresentar uma queixa-crime contra empresas que vendem marcações para renovar a autorização de residência em Portugal. O Instituto de Registos e Notariado enfrenta problemas na plataforma SIGA há mais de um mês, impossibilitando o agendamento da renovação para cidadãos estrangeiros. O caso de Farid Pawary, jornalista residente em Portugal, exemplifica essa situação.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »