Portugal, Espanha e Marrocos entregam à FIFA candidatura ao Mundial 2030

A declaração de interesse das federações de futebol de Portugal, Espanha e Marrocos em acolher e organizar a fase final do Mundial de 2030 foi entregue na sede da FIFA, em Zurique, na Suíça, esta segunda-feira.

O documento assinado no sábado pelas federações de Portugal, Espanha e Marrocos foi dado aos responsáveis da FIFA que acompanharão o processo de candidatura ao Mundial 2030, refere a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A entrega do documento ocorre dois dias após os presidentes das federações portuguesa (FPF), Fernando Gomes, espanhola (RFEF), Pedro Rocha, e marroquina (FRMF), Fouzi Lekjaa, terem formalizado a sua assinatura, numa cerimónia realizada no Complexo Mohammed VI, em Rabat. headtopics.com

A apresentação da carta oficial de intenção foi o primeiro passo formal para a candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos, que juntará pela primeira vez países de dois continentes e já tinha sido declarada como a única elegível pela FIFA a 4 de outubro.

Até agora, a única organização conjunta de um Campeonato do Mundo foi efetuada por Coreia do Sul e Japão, em 2002, sendo que a próxima edição, que está agendada para 2026, vai ser a primeira a envolver três países, entre Canadá, México e Estados Unidos. headtopics.com

O Estádio da Luz, com uma capacidade a rondar os 65 mil espetadores, e o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto, estes dois com aproximadamente 50 mil lugares, são os únicos recintos nacionais que correspondem às exigências da FIFA para acolher jogos de Mundiais.

Carta de candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos oficialmente apresentadaA FIFA j&225; atribuiu a organiza&231;&227;o do Mundial 2030 a esta candidatura. Consulte Mais informação ⮕

Caso Maddie. PJ encontra-se com familiares “apenas” para fazer “ponto de situação”Judici&225;ria assegura que investiga&231;&245;es continuam em Portugal e no estrangeiro. Consulte Mais informação ⮕

Candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos entregue na FIFAVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos para o Mundial 2030 entregue na FIFACampeonato do mundo será repartido de forma inédita por seis países. Consulte Mais informação ⮕

Às escuras. Corte nas comunicações 'dificulta a assistência humanitária” a GazaCom a destrui&231;&227;o de cabos e torres de telecomunica&231;&245;es na sexta-feira, Israel cortou a r&233;stia de liga&231;&227;o entre Gaza e o resto do mundo - depois de j&225; ter cortado eletricidade, &225;gua e g&225;s. Consulte Mais informação ⮕

FC Porto está “mais sólido”, mas “importante” é vencer VizelaT&233;cnico dos drag&245;es deixa elogios ao Vizela, um “advers&225;rio com qualidade e que est&225; s&243;lido na I Liga”. Consulte Mais informação ⮕