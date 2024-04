Portugal envia versão simplificada do Programa de Estabilidade para Bruxelas

Esta é a última vez que o documento tem de ser aprovado e enviado para Bruxelas . Com a reforma orçamental, vai ser substituído ainda este ano por outro programa, a entregar em setembro.Esta é a última vez que o documento tem de ser aprovado e enviado para Bruxelas . Com a reforma orçamental, vai ser substituído ainda este ano por outro programa, a entregar em setembro.

Esta segunda-feira, dia 15 de abril, termina o prazo para o novo executivo entregar aos deputados o Programa de Estabilidade 2024-2028. A versão que será agora entregue estará assim muito próxima daquela que o anterior ministro das Finanças Fernando Medina deixou, para adiantar trabalho ao sucessor. Excecionalmente, este processo vai repetir-se de novo este ano, porque até 20 de setembro os Estados-membros já têm de entregar o novo “Programa Nacional Orçamental Estrutural de Médio Prazo”, como avançou à Renascença o coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental e reafirmou a presidente do Conselho das Finanças Públicas.

