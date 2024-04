Portugal envia forças para o norte da Europa

O almirante Gouveia e Melo presidiu às cerimónias do envio de duas forças para o norte da Europa: 146 fuzileiros partem para a Lituânia no âmbito de uma missão da NATO; e o 'Arpão' vai ser o primeiro submarino nacional a navegar por baixo do gelo Ártico, no âmbito de outra missão da Aliança Atlântica, que visa dissuadir"quem pensa" que pode estender o conflito além da Ucrânia.

O 'Arpão' vai ser o primeiro submarino nacional a navegar por baixo do gelo Ártico, no âmbito de uma missão da NATO no Atlântico Norte que visa dissuadir"quem pensa" que pode estender o conflito além da Ucrânia. O submarino, com uma guarnição de 36 militares, partiu esta quarta-feira da Base Naval de Lisboa, situada em Almada, distrito de Setúbal, rumo à operação 'Brilliant Shield', da Aliança Atlântic

