Portugal enterra anualmente três milhões de toneladas de resíduos que podia aproveitar

Portugal continua a enterrar, em cada ano, três milhões de toneladas de resíduos, e está a esgotar a capacidade dos aterros quando devia estar a aproveitar esses recursos, avisa Pedro Nazareth, diretor-executivo do Electrão, gestora de resíduos.

Esta sexta-feira, numa iniciativa chamada “Electrão Open Day”, a entidade quis mostrar aos jornalistas o que acontece aos equipamentos elétricos ou eletrónicos que são deixados num desses locais de recolha. Nas instalações da empresa multinacional Veolia, nos arredores de Lisboa, são, resumidamente, desfeitos e agrupados consoantes os materiais.

“O que se está a fazer é a colocar em aterro cerca de três milhões de toneladas dos resíduos que produzimos em nossas casas, todos os anos, com os problemas que daqui decorrem: por um lado o desperdício de recursos, que estão a ser enterrados o que torna impossível o seu reaproveitamento e a sua reintegração na economia, em novos produtos, e por outro com consequências que se preveem a muito curto prazo, que vão limitar a capacidade... headtopics.com

Para aumentar os valores é preciso consciencializar os consumidores e uma forma de o fazer é mostrar o que acontece aos produtos que já não servem em casa se forem corretamente colocados para reciclagem. O Electrão quer agora, uma vez por mês, levar escolas e empresas a conhecer o trabalho da Veolia.

No Centro Operacional de Resíduos de Loures os responsáveis lembram que é preciso separar os resíduos em casa mas que é fundamental também prevenir a produção. Trabalha-se para isso ali em Loures. Duas pessoas estão apenas a desmontar, manualmente, a “box” das televisões, mais duas num tabuleiro rolante fazem uma primeira triagem de equipamentos que vão chegando, de torradeiras a ferros de engomar, tirando cabos por exemplo, para os deixar depois serem semi-triturados e sujeitos então a nova triagem, agora já mais fáceis de separar. headtopics.com

