Portugal empata com Países Baixos no Europeu de andebol

Se nos encontros mais “épicos” desta geração nacional de andebol estão momentos de decisão nos últimos segundos, agora foi esse período que acabou por ser fatídico para a Seleção. Apesar de depender apenas de si para garantir o terceiro lugar do grupo B dae consequente apuramento para o jogo de quinto e sexto lugares e para o torneio pré-olímpico, Portugal fez uma das partidas mais irregulares no Campeonato da Europa, conseguiu ainda assim recuperar nos minutos finais mas.

Francisco Costa ainda tentou a derradeira tentativa para recuperar a vantagem mas os neerlandeses travaram o ataque com alguma polémica à mistura e a igualdade já não foi desfeita. Os Heróis do Mar que sem forças não param de Rêmar: Portugal empatam com Países Baixos e ficam à espera no Europeu de andebol Em condições normais, esse empate poderia não beliscar a obtenção do principal objetivo na prova, que iria também igualar (no mínimo) a melhor classificação de sempre na competiçã





Portugal e Países Baixos empataram esta terça-feira 33-33 no Euro2024 de andebol, em Hamburgo, e ficou em suspenso a confirmação da seleção lusa rumo ao jogo de atribuição do quinto e sexto lugares, em Colónia.

