Portugal em último lugar na literacia financeira

Negar-se a literacia financeira à população de uma forma paternalista e cinicamente protetora e argumentar-se que “poderiam tomar más decisões” é o mesmo que promover uma população analfabeta, para evitar que leia maus livros. Há um ano éramos notícia por Portugal ter ficado em último lugar da zona euro num estudo do Banco Central Europeu (BCE) no que diz respeito à literacia financeira da população.

Podemos até questionar o estudo, em que se contava a percentagem da população que conseguia responder a pelo menos três de cinco questões sobre literacia financeira, que passava por temas como taxas de juros, juros compostos, diversificação de risco e inflação – temas banais e que todos são obrigados a usar no seu dia a dia (mesmo que na maioria das vezes nem se aperceba). Já de si é uma notícia que nos deixa a todos (pelo menos a mim deixa) profundamente envergonhados quando falamos orgulhosamente do país que somo





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Banco de Portugal prevê dois anos negativos para o investimento em habitaçãoO Banco de Portugal prevê que o investimento em habitação terá dois anos negativos em 2023 e 2024, devido à quebra ou recessão desta atividade. O aumento das taxas de juro dificultará o acesso à habitação por meio de crédito bancário.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Portugal poderá fazer parte dos principais produtores mundiais de amêndoa em quatro a cinco anosPortugal poderá fazer parte dos principais produtores mundiais de amêndoa em quatro a cinco anos, se as campanhas continuarem a ser tão boas como as deste ano. A colheita de 2023 estima-se que alcance as 20 mil toneladas de miolo de amêndoa, representando um aumento de cerca de 20% em relação ao ano anterior.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Portugal enfrenta novo pico de covid-19O último pico de covid-19 em Portugal ocorreu no verão, logo após a Jornada Mundial da Juventude, com 600 casos por dia.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Grupo VITA apresenta relatório sobre abuso sexual na Igreja Católica em PortugalO Grupo VITA apresentou um relatório sobre abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal. O relatório também inclui um manual de prevenção da violência sexual contra crianças e adultos vulneráveis.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Relatório aponta maus-tratos em estabelecimentos prisionais em PortugalComité Europeu para a Prevenção da Tortura pede medidas para combater maus-tratos em prisões portuguesas

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »