Portugal elogia 'incansável defesa' de Guterres por corredores humanitários

A embaixadora de Portugal junto das Nações Unidas (ONU), Ana Paula Zacarias, saiu hoje em defesa do secretário-geral da organização, António Guterres, elogiando a sua"incansável defesa de corredores humanitários" em Gaza e apoiando os seus apelos a um cessar-fogo.

"Esta tragédia humana que se desenrola diante dos nossos olhos deve ser interrompida agora. Não importa o que aconteça, uma trégua humanitária deve ser estabelecida imediatamente e todas as partes devem cumprir as suas obrigações ao abrigo do direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e o direito dos direitos humanos", frisou.

"Nenhuma das partes num conflito armado está acima do direito humanitário internacional. Tragicamente, a população civil, os hospitais, as instalações da ONU, incluindo escolas e outras infraestruturas críticas e civis, não estão a ser protegidas. O número de mortos de ambos os lados é impressionante", disse Ana Paula Zacarias, defendendo o regresso à via diplomática para quebrar o ciclo de violência e extremismo. headtopics.com

A Assembleia Geral da ONU aprovou hoje, com 120 votos a favor, uma resolução que apela a uma "trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada" em Gaza e à rescisão da ordem de Israel para deslocação da população para o sul do enclave.

A votação ocorreu numa sessão especial de emergência da Assembleia Geral da ONU, convocada após o bloqueio do Conselho de Segurança, que até ao momento não conseguiu aprovar nenhuma das quatro resoluções que foram a votos sobre o tema. headtopics.com

Consulte Mais informação:

RTPNoticias »

A portuguesa Virginia Dignum integra grupo de especialistas de IA das Nações UnidasVirginia Dignum, natural de Lisboa, entra no grupo para partilhar a sua experiência em ética e inteligência artificial. A missão é desenvolver uma agência internacional para governar a tecnologia. Consulte Mais informação ⮕

'Tragam-nos para casa': uma cadeira por cada refém à porta das Nações UnidasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Guterres está “chocado” com o que Guterres disseGuterres não gostou que Israel levasse à letra as suas declarações sobre “o vácuo” e o Hamas, mas o problema não é só de semântica – é das Nações Unidas e do seu persistente preconceito anti-Israel. Consulte Mais informação ⮕

O ataque inaceitável contra Guterres desvia-nos das questões essenciaisNa crónica de 13 de outubro lembrei a posição das Nações Unidas sobre o terrorismo. Consulte Mais informação ⮕

Liga das Nações feminina. Áustria - Portugal na RTP1A seleção nacional feminina desloca-se à Áustria, em jogo da Liga das Nações de futebol. Portugal reencontrará as austríacas na Póvoa de Varzim, quatro dias depois, em 31 de outubro. Consulte Mais informação ⮕

Portugal perde na Áustria e cai para terceiro do Grupo A2 da Liga das Nações femininaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕