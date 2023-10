Portugal elogia 'incansável defesa' de Guterres por corredores humanitários em Gaza

A missão de Portugal na ONU disse ainda estar"profundamente desiludida" pelo facto de o uso do veto estar a impedir o Conselho de Segurança das Nações Unidas de abordar a situação em Israel e em Gaza.

A representante de Portugal disse que votou a favor da resolução porque a"humanidade comum deve prevalecer" e lamentou ainda que uma emenda à resolução proposta pelo Canadá - que condenava os ataques do Hamas e que apelava à imediata libertação dos reféns -, não tenha sido aprovada.

"Nenhuma das partes num conflito armado está acima do direito humanitário internacional. Tragicamente, a população civil, os hospitais, as instalações da ONU, incluindo escolas e outras infraestruturas críticas e civis, não estão a ser protegidas. O número de mortos de ambos os lados é impressionante", disse Ana Paula Zacarias, defendendo o regresso à via diplomática para quebrar o ciclo de violência e extremismo. headtopics.com

O projeto de resolução apresentado pela Jordânia, e copatrocinado por mais de 40 Estados-membros da ONU, obteve 120 votos a favor, 14 contra e 45 abstenções dos 193 Estados-membros da ONU. Pelas regras da ONU, a Assembleia Geral pode convocar uma"sessão especial de emergência" no prazo de 24 horas, caso o Conselho de Segurança"deixe de exercer a sua responsabilidade primária" pela manutenção da paz e segurança internacionais.

O Hamas refutou as acusações israelitas de ter criado os seus centros de comando debaixo do hospital Al Shifa, considerando-as “sem qualquer fundamento”.Gaza está sob fortes bombardeamentos, sem internet e sem rede móvel. headtopics.com

Consulte Mais informação:

SICNoticias »

Guterres está “chocado” com o que Guterres disseGuterres não gostou que Israel levasse à letra as suas declarações sobre “o vácuo” e o Hamas, mas o problema não é só de semântica – é das Nações Unidas e do seu persistente preconceito anti-Israel. Consulte Mais informação ⮕

Depois de Gaza, os ataques à Cisjordânia, o cerco a Guterres e o desconforto dos EUA...Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Europa e Guterres à procura do tom certo para ajudar Gaza sem irritar IsraelLíderes europeus descolam do apelo da ONU para um cessar-fogo e tentam consenso para pressionar a entrada de ajuda em Gaza. Há países que apoiam o apelo a um cessar-fogo humanitário pedido por António Guterres — como Portugal, Irlanda ou Espanha, mas outros consideram que ir por esse caminho põe em causa o direito de Israel a defender-se do Hamas. Consulte Mais informação ⮕

Guterres pede ajuste no sistema de entrada de ajuda em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

António Guterres diz que sistema humanitário em Gaza enfrente colapso totalO Secretário-Geral da ONU afirma que o sistema humanitário em Gaza enfrenta o colapso total, com consequências inimagináveis para mais de dois milhões de civis. Alerta que à medida que os bombardeamentos se intensificam, as necessidades estão a crescer de forma mais crítica e colossal. Consulte Mais informação ⮕

António Guterres diz que sistema humanitário em Gaza enfrenta colapso totalO Secretário-Geral da ONU afirma que o sistema humanitário em Gaza enfrenta o colapso total, com consequências inimagináveis para mais de dois milhões de civis. Alerta que à medida que os bombardeamentos se intensificam, as necessidades estão a crescer de forma mais crítica e colossal. Consulte Mais informação ⮕