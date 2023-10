Portugal é o terceiro mercado a vender mais livros e quarto a registar crescimento na receita

Portugal é o terceiro mercado a vender mais livro e quarto a registar o maior crescimento na receita, segundo os dados do novo relatório sobre a venda de livros, da GfK Entertainment e da Nielsen BookData.Este relatório foi feito em 16 países.

Segundo o estudo, os mercados onde ocorreu a subida de preço dos livros, a quantidade de livros vendidos diminuiu em três quartos das regiões inquiridas.Os primeiros lugares com receitas com uma variação positiva são ocupados pela região belga da Flandres com 10,4%, seguida do México e da Índia, com 10% e 8,7%, respetivamente.

O relatório revela que os ganhos variaram entre valores únicos em territórios de vendas economicamente fortes, como a França com +1,3% e o Reino Unido com +1,8%, e aumentos consideráveis nos mercados emergentes de que são exemplo a Índia com +8,7% e o México com +10%. headtopics.com

Em termos de categorias de livros, os Guias de Viagens são uma tendência com maior crescimento. Os livros de Banda Desenha, principalmente mangá registaram uma forte queda relativamente ao ano passado, com valores a cair 10,9% em Espanha e 9,1% em Itália.

Já livros de"Ficção" superaram os de"Não-Ficção" em número de vendas, tendo sido o com o maior crescimento das receitas em dez dos 16 países em análise.

