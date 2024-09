Portugal é o quarto país da União Europeia que mais desperdiça comida

350 euros é o valor desperdiçado anualmente por cada indivíduo. Portugal é o quarto país da União Europeia que mais desperdiça., desperdiçando 184 quilos de comida anualmente, recorda uma empresa que combate o desperdício e que promove, a partir desta segunda-feira, a"Semana sem Desperdício Alimentar".

a, e se cada um gasta em média, em alimentação e bebidas, 3091 euros, então 3,4% deste orçamento"é gasto em alimentos que estão a ser desperdiçados" todos os anos. "Meio quilo de comida desperdiçada por uma pessoa durante uma semana pode parecer pouco, mas se multiplicarmos pelos 10 milhões de habitantes em Portugal, são mais de cinco milhões de quilos desperdiçados por semana", alerta.

A empresa também sensibiliza e fornece informação e conteúdos às marcas e estabelecimentos com os quais trabalha.desperdício alimentar seja uma prioridade na agenda política.

Desperdício Alimentar Portugal União Europeia Too Good To Go Semana Sem Desperdício Alimentar

