Este sábado Portugal e Espanha terão eletricidade ao preço… da chuva: a forte produção hídrica e eólica baixará o custo grossista da eletricidade para um novo mínimo de quase três anos

. E Portugal, com as renováveis a cobrir a totalidade do consumo nacional, continuará a exportar energia para o país vizinho O mercado ibérico de eletricidade (Mibel) voltou a alcançar um novo mínimo anual: o preço médio da produção contratada para este sábado será de apenas 1,51 euros por megawatt hora (MWh), com alguns períodos de energia a custo zero, sendo que o preço máximo que Portugal e Espanha pagarão no mercado grossista não irá além de 4,3 euros por MWh. Os dados do Omie, que gere a contratação diária do Mibel, mostram que este sábado terá o preço diário mais baixo em quase três anos.Renováveis cobriram 67% do consumo de eletricidade em Portugal em outubroEnergia“Sempre fui um animal polític

:

PUBLICO: Infanta Sofia de Espanha usou vestido alugado para o juramento da irmãO vestido da marca britânica Erdem pode ser alugado na Borow por 268 euros. Foi uma opção feita também em prol da sustentabilidade ambiental e financeira.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Um morto e dezenas de voos e comboios cancelados em Espanha devido ao mau tempoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Um morto e dezenas de voos e comboios cancelados devido ao mau tempo em EspanhaTempestade Ciarán está a atingir vários países da Europa. Há ainda ligações ferroviárias afetadas na costa espanhola do Mediterrâneo.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Depressão Ciaran: um morto e dezenas de voos cancelados em EspanhaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SOLONLINE: Depressão Ciarán causa uma morte em Espanha e cancela dezenas de voos e comboiosNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Tempestade Ciarán faz um morto em EspanhaDezenas de voos e comboios foram cancelados no pa&237;s vizinho. Mau tempo est&225; a afetar v&225;rios pa&237;ses da Europa.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »