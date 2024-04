Portugal e Espanha retomam as cimeiras ibéricas em outubro

Portugal e Espanha vão retomar as cimeiras ibéricas em outubro, anunciou hoje o primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantindo que nenhuma"diferença partidária" poderá"colocar em crise" a relação de cooperação entre os dois países no âmbito bilateral ou europeu

O social-democrata Luís Montenegro fez hoje a primeira visita oficial como primeiro-ministro e escolheu Madrid como destino, tendo sido recebido na Moncloa, a sede do Governo de Espanha, pelo socialista Pedro Sánchez. Também Luís Montenegro falou numa relação de “profunda amizade, cooperação e bom relacionamento” que vai continuar e que Portugal e Espanha continuarão a percorrer “em comum” todos “os trilhos” a nível bilateral, no seio da União Europeia e no resto do mundo.

Portugal Espanha Cimeiras Ibéricas Cooperação Relação Bilateral Relação Europeia

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Visao_pt / 🏆 6. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Sánchez felicita Montenegro e reafirma que Portugal e Espanha 'continuarão a trabalhar juntos'No dia em que Pedro Sanchéz felicitou Luís Montenegro “pela sua designação como primeiro-ministro”, o governo espanhol informou que a visita do primeiro-ministro português a Espanha será a 15 de abril.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Sánchez felicita Montenegro e diz que Portugal e Espanha continuarão a trabalhar juntos'Portugal é um país irmão a que nos unem profundos laços históricos de cooperação e amizade', disse.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Governo: Sánchez felicita Montenegro e diz que Portugal e Espanha continuarão a trabalhar juntosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Montenegro em Madrid na segunda-feira para sublinhar importância da relação com EspanhaEncontro visa 'fortalecer a posição dos dois países' na União Europeia.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Montenegro em Madrid na segunda-feira para sublinhar importância da relação com EspanhaSánchez pretende abordar com Montenegro a situação no Médio Oriente e o reconhecimento do Estado palestiniano.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Montenegro em Madrid na segunda-feira para sublinhar importância da relação com EspanhaPrimeiro-ministro faz a primeira visita oficial como chefe do Governo, num encontro que servir&225; para preparar j&225; a pr&243;xima cimeira luso-espanhola.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »