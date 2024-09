Portugal e Espanha Estabelecem Cooperação para Gestão de Áreas Marinhas Protegidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente aA ministra adiantou que o acordo sobre AMP ficará registado como anexo às conclusões da próxima cimeira ibérica, prevista para outubro, em Portugal.

A ministra adiantou que o acordo sobre AMP ficará registado como anexo às conclusões da próxima cimeira ibérica, prevista para outubro, em Portugal.

Portugal Espanha Áreas Marinhas Protegidas Cooperação Cimeira Ibérica

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



revistasabado / 🏆 19. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Rei de Espanha pede mais cooperação internacional em visita às CanáriasFelipe VI abordou 'mundo em que os movimentos migratórios se intensificam e aceleram', acreditando que a cooperação internacional tenha um papel cada vez mais relevante, especialmente na justiça.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

MNE anuncia visita de Xanana Gusmão a Portugal e garante reforço de cooperação com Timor-LestePaulo Rangel garante reforço na educação, no ensino do português e justiça.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Portugal vai tentar reforçar verbas da cooperação com novo programa a assinar 'muito em breve'Portugal vai tentar reforçar a verba da cooperação com Timor-Leste no próximo programa, a assinar 'muito em breve', disse hoje o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Isabel Reis vai liderar a Dell Technologies em Portugal e EspanhaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Portugal e Espanha no PPE nomeiam líderes da oposição para Prémio SakharovOs partidos PSD, CDS-PP e o espanhol PP, que pertencem ao Partido Popular Europeu (PPE), avançaram esta quinta-feira com a candidatura ao Prémio Sakharov 2024 dos líderes da oposição na Venezuela.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Portugal, Alemanha e Espanha pressionam Von der Leyen para acordo com MercosulRepresentantes da UE e Mercosul estão reunidos em Brasília e Portugal, Espanha e Alemanha tomaram iniciativa de escrever a Ursula Von der Leyen para acelerar acordo.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »