Portugal e Espanha concordam em cooperar na gestão de áreas marinhas protegidas

Portugal e Espanha acordaram estabelecer um mecanismo de cooperação na gestão de áreas marinhas protegidas , anunciou este sábado a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

“As informações preliminares não deixam dúvidas de que não podemos poupar esforços para alcançar uma proteção eficaz” para o banco de Gorringe, disse a ministra, adiantando que o trabalho da expedição – que reuniu a bordo do antigo bacalhoeiro Santa Maria Manuela cerca de 30 cientistas de 14 centros de investigação de Portugal, Espanha, Estados Unidos e Austrália – “fornece mais ferramentas para sustentar a decisão...

“Temos de ter 61 planos de gestão de áreas protegidas da rede Natura e não temos nenhum e estamos a pagar multas por isso há já alguns anos”, disse a ministra, avançando, sem referir calendário, que está a ser feito trabalho para a publicação de portarias que regulamentem essas áreas. A campanha científica no banco de Gorringe – promovida pela Fundação Oceano Azul, Oceanário de Lisboa, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e Marinha Portuguesa – pretendeu ser um esforço para impulsionar o caminho de Portugal no cumprimento da estratégia europeia de conseguir que até 2030 pelo menos 30% do oceano seja protegido, com pelo menos 10% com proteção estrita e irá produzir um relatório científico,...

