Portugal e Espanha assinalam 25 anos da Convenção de Albufeira com novos acordos sobre rios partilhados

37 associações e movimentos cívicos reivindicaram nas últimas semanas a divulgação prévia do acordo que está a ser negociado entre os dois países.

O encontro das duas ministras em Aranjuez - que foi precedido de uma reunião técnica na quinta-feira entre as equipas dos dois países - deverá ainda servir para finalizar o acordo que permitirá o avanço da captação de água do rio Guadiana na zona do Pomarão, concelho de Mértola, distrito de Beja, para abastecimento ao Algarve, que afeta águas internacionais.

Questionada na ocasião pelos jornalistas sobre se Portugal terá feito cedências para alcançar um consenso bilateral, Maria Graça Carvalho respondeu que não foi preciso ceder em nada e que a negociação correu"muito bem", frisando que Espanha está interessada"em resolver os problemas". Quanto aos dois milhões de euros a pagar anualmente por Espanha, José Pedro Salema salientou que o valor foi apurado através da aplicação direta do tarifário do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e que"as captações espanholas vão pagar o mesmo que pagam as captações portuguesas".

Dolores Pascual acrescentou que no âmbito da Convenção de Albufeira, Portugal e Espanha vão também regular o caudal do Guadiana"no tramo final" do rio, ou seja, perto da foz, na zona de Huelva.

