Portugal e Espanha acordam cooperação na gestão de áreas marinhas protegidas

Portugal e Espanha acordaram estabelecer um mecanismo de cooperação na gestão de áreas marinhas protegidas , anunciou hoje a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

O entendimento foi alcançado durante uma reunião de Maria da Graça Carvalho com a homóloga espanhola, Teresa Ribera, na sexta-feira em Aranjuez, na região de Madrid, antes de abrirem um evento dedicado aos 25 anos da Convenção de Albufeira, o tratado entre os dois países que regula a gestão dos rios internacionais da Península Ibérica.

"As informações preliminares não deixam dúvidas de que não podemos poupar esforços para alcançar uma proteção eficaz" para o banco de Gorringe, disse a ministra, adiantando que o trabalho da expedição - que reuniu a bordo do antigo bacalhoeiro Santa Maria Manuela cerca de 30 cientistas de 14 centros de investigação de Portugal, Espanha, Estados Unidos e Austrália - "fornece mais ferramentas para sustentar a...

"Temos de ter 61 planos de gestão de áreas protegidas da rede Natura e não temos nenhum e estamos a pagar multas por isso há já alguns anos", disse a ministra, avançando, sem referir calendário, que está a ser feito trabalho para a publicação de portarias que regulamentem essas áreas.

