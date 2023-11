Portugal: dos 5 piores aos 5 melhores no risco da dívida

Há dez anos, Portugal integrava as cinco economias do euro que, desde 2010, foram resgatadas pela troika de uma bancarrota que os mercados davam como certa. A dívida portuguesa estava no clube das cinco piores do euro, juntamente com a Grécia, Irlanda, Chipre e Espanha, sucessivamente resgatados. Entretanto, ocorreu uma revolução na geografia do prémio de risco exigido pelos investidores para deterem dívida de alguns dos periféricos do euro.

A Irlanda subiu rapidamente para o clube dos melhores da zona euro, reduzindo a dívida pública para menos de 80% do produto interno bruto (PIB) logo em 2015, e Portugal trilhou um caminho de vários anos para se financiar com juros de longo prazo mais baixos do que o vizinho espanhol. Nos leilões mais recentes, na dívida a vencer em 2029, o Tesouro português pagou um juro médio de 3,181% enquanto o espanhol pagou 3,679%.

