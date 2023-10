Portugal defende proposta de conferência para paz

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

“Achamos bem e, por isso, consta das conclusões da proposta do primeiro-ministro Sánchez no sentido de se promover a realização de uma conferência de paz no horizonte de seis meses”, disse António CostaOs 27 acordaram na quinta-feira uma posição conjunta de apelar a “pausas humanitárias” para fazer chegar a ajuda humanitária à população palestiniana.

“Todos nós partimos de posições histórias bastantes distintas relativamente a Israel. Isso condiciona muito a forma como diferentes países se posicionam neste contexto. Havia países que, não só defendiam o cessar-fogo, como entendem que o cerco , o corte de energia elétrica, do abastecimento de água, é uma violação do direito internacional. Outros entendem que o direito de Israel à sua defesa não deve ser condicionado com nenhum ‘mas'”, sustentou António Costa. headtopics.com

Apesar das divergências, o primeiro-ministro advogou que “uma Europa a 27 é uma Europa plural”, por isso, releva “o esforço de todos” para que haja uma posição comum do bloco comunitário.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

