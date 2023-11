Portugal com vários aspirantes a medalhas no Europeu de judo

"É uma equipa heterogénea na sua experiência. Acima de tudo, o primeiro ponto é tentarmos pontuar naquilo que é o objetivo máximo, os Jogos Olímpicos.

Telma Monteiro chega a esta prova com o recorde de judoca feminina com mais medalhas em Europeus (15, seis de ouro, duas de prata e sete de bronze), ela que aos 37 anos está em lugar de apuramento olímpico."Se lhe derem a oportunidade de certeza absoluta que ela irá agarrá-la com unhas e dentes, porque é uma das atletas mais competitivas que alguma vez eu vi.

Morais reconhece que a Patrícia Sampaio, apesar de medalhas em Grand Prix e Grand Slam, falta o pódio em grandes eventos, mas para isso é preciso que a judoca esteja bem no capítulo das lesões, que têm sido as suas maiores adversárias.Já para Pedro Soares, selecionador masculino, os objetivos deste Europeu são mais amplos do que a competição continental.

O treinador lembrou que um título europeu atribui 700 pontos na qualificação olímpica, já a contar a 100%, mas que um Grand Slam, e quando existem muitos no circuito, equivale a 1000 pontos, em caso de vitória. Um cenário que obriga os judocas masculinos lusos - apenas Jorge Fonseca e João Fernando, este último na vaga continental, estão em zona elegível para Paris2024 - a correrem atrás dos pontos, que lhes permitam subir no ranking.

RTPNOTICIAS: Portugal goleado pela Espanha na qualificação para Europeu feminino de sub-17Portugal perdeu hoje com a Espanha por 4-0, no encerramento do Grupo 1 da Liga A da primeira fase de qualificação para o europeu sub-17 feminino de futebol em 2024, com as seleções já apuradas para a Ronda de Elite.

DNTWIT: Portugal regressa ao grupo europeu dos estagnados e faz soar alarmes no governo e em BelémParagem sem aviso na Autoeuropa complica contas do terceiro trimestre. Medina diz que governo vai responder 'com reforço da procura interna', Presidente muito preocupado com o arranque da economia.

OBSERVADORPT: Filme 'Alma Viva' candidato a nomeação para Melhor Filme Europeu dos Prémios GaudíA longa-metragem 'Alma Viva' é candidata para a nomeação aos Prémios Gaudí na categoria de Melhor Filme Europeu. A produção da luso-francesa Cristèle Alves Meira já recebeu duas dezenas de prémios.

