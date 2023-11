Portugal bate recorde com mais de 100 horas consecutivas de produção de energia renovável

O vento e a chuva estão a ajudar Portugal a ter um registo histórico, com mais de 100 horas consecutivas em que as fontes renováveis produzem mais eletricidade do que o consumo nacional.

Com as renováveis em máximos, os preços na Península Ibérica estão em mínimos: este domingo terá várias horas de preço zero no mercado grossista O sistema elétrico português registou este sábado uma nova marca histórica, ao completar, pelas 17h, um total de 109 horas consecutivas com uma produção renovável acima do consumo do país, batendo o registo de 107 horas que tinha sido alcançado em maio de 2016, de acordo com os dados que oO sol brilha e a gente aproveit

