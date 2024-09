Portugal avança na transição energética com investimento em energia solar

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a

"Desde que este governo assumiu, tudo se quebrou. A moeda não vale nada. Os preços aumentam, mas os salários não. Há um desequilíbrio económico muito grande que prejudica quem vive do seu trabalho", afirma à Lusa o reformado Hugo Benítez, de 78 anos. Segundo os números oficiais, a pobreza afetou 52,9% da população no primeiro semestre de 2024, atingindo 24,9 milhões de pessoas que não têm o suficiente para as necessidades básicas em alimentação e serviços. O número é o maior desde 2003, quando o país saía do colapso económico de 2001/2002.

Nas estatísticas da pobreza infantil, 66,1% dos menores de 14 anos são pobres, representando 7,3 milhões de crianças. Nos casos mais extremos, o número de indigentes infantis, crianças que passam fome, chega a 27%, o dobro de há um ano. A receita familiar aumentou 87,8% em média, enquanto o cabaz básica de alimentos subiu 115,3%, resultando numa perda de 27,5% do poder de compra. Já os serviços básicos subiram 119,3%, totalizando uma perda de 31,5% do poder aquisitivo.

