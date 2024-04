Portugal, Angola e Moçambique vão receber verbas da UE para proteção dos oceanos

Portugal , Angola e Moçambique vão receber este ano verbas da União Europeia para proteção dos oceanos, no âmbito da sustentabilidade das pescas e da economia azul , foi hoje anunciado na conferência"Os nossos oceanos", em Atenas

Portugal vai receber um montante até 1,9 mil milhões de euros, que será dividido também com a Grécia, Espanha, Chipre e Polónia nos seus planos de recuperação e resiliência para apoiar investimentos e reformas nas pescas sustentáveis e aquicultura para o período 2020-2026. A conferência “O Nosso Oceano” é um esforço internacional, lançado em 2014 e organizado anualmente por um governo diferente, com o objetivo de promover a governação mundial dos oceanos e ações de apoio à conservação marinha e ao desenvolvimento sustentável.

Portugal Angola Moçambique União Europeia Proteção Dos Oceanos Sustentabilidade Das Pescas Economia Azul

